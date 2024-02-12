Bakan Şimşek'ten konut kiralarına ilişkin açıklama: Hangi adımlar atılacak?

Enflasyon ve kur krizi sonrası Türkiye ekonomisinde yaşanan ekonomik kriz, konut kiralarında fahiş artışlara neden olmuştu.

Yaşanan gelişmeler sonrası CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2018'in Kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin 2023'ün Kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirtti. Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının ise, yüzde 297,42 olduğunu aktardı.

"KONUT ERİŞİMİ ARTIRILACAK"

Şimşek, 2023'ün Eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının Ekim ayında yüzde 7,91'e, Kasım ayında yüzde 5,97'ye ve Aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır."

YÜZDE 25 KİRA SINIRI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta 'Nas'la ilişkilendirdiği düşük faiz istemi ve 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' tezi sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini Mayıs ayındaki seçimlerden önce yüzde 8,50'ye kadar indirmişti.

Erdoğan'ın ekonomik gerçeklere uymayan ekonomi modeli enflasyon ve kur krizine neden olurken, TL'nin değer kaybetmesine neden oldu.

Enflasyon, kur krizi ve TL'nin değer kaybetmesi kiralarda fahiş artışlara neden olurken, hali hazırda zor durumda olan yurttaşı dar boğaza sürükledi.

Bu gelişmeler sonrası 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle kira artış oranlarına yüzde 25 sınırı getirildi. Ancak yaşanan ekonomik krizin daha da büyümesi sonrası kira artış oranlarında yüzde 25 sınırı, 2 Temmuz 2023'ten itibaren 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle yeniden uzatıldı.

Ayrıca, kira krizinin büyümesi üzerine 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarında mahkemeden önce arabulucuya gidilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem