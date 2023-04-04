Ekonomist Mustafa Sönmez Kılıçdaroğlu'nun 15 bin TL ikramiye vaadini değerlendirdi: Erdoğan'ın ezberini bozmuştur

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun emeklilere 15 bin lira bayram ikramiyesi sözü kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Ekonomist Mustafa Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun bu vaadini değerlendirdi. Sönmez, “Yaklaşık Türkiye’de 16 milyon civarında emekli olduğunu varsayarsak 15 bin liralık bir ikramiye 240 milyar liralık bir değerin emeklilere aktarılması onların alım güçlerinin bu şekilde tahkim edilmesi çok önemli sosyal bir proje. Bu, bence Erdoğan’ın ezberini bozmuştur. Yani böyle bir sosyal desteği hiçbir zaman tahayyül edemediler. Zaten bugüne kadar sürdürdükleri sosyal destekler de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çıktı, onu taklit ettiler. Bu karşı koyabileceklerini sanmıyorum” diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün iktidara geldiklerinde emekli yurttaşlara bayram ikramiyesi vaadini açıkladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, “Emekli kardeşlerim, güzel haberim şu; hakkınız olanı alacaksınız... İktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı’nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak. Evet, geriye dönük ödeme yapacağım” diye konuştu.

İktisatçı-yazar Mustafa Sönmez, Kılıçdaroğlu’nun emekli yurttaşlar için açıkladığı ikramiye vaadini ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Bu vaadin çok önemli bir sosyal proje olduğunu vurgulayan Sönmez, “Yaklaşık Türkiye’de 16 milyon civarında emekli olduğunu varsayarsak 15 bin liralık bir ikramiye 240 milyar liralık bir değerin emeklilere aktarılması, onların alım güçlerinin bu şekilde tahkim edilmesi çok önemli sosyal bir proje. Bu, bence Erdoğan’ın ezberini bozmuştur. Yani böyle bir sosyal desteği hiçbir zaman tahayyül edemediler. Zaten bugüne kadar sürdürdükleri sosyal destekler de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çıktı, onu taklit ettiler. Bu karşı koyabileceklerini sanmıyorum” diye konuştu.

“BUNU RADİKAL BİR ADIM OLARAK GÖRENLER ALIŞSINLAR ÇÜNKÜ BU ADALETSİZLİKLERİ ANCAK RADİKAL ADIMLARLA DENGELEYEBİLİRSİNİZ”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına çeşitli itirazlar gelebileceğini kaydeden Sönmez, Türkiye’de gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekerek, “Buna şöyle itirazlar yapılacaktır, ‘Bu 240 milyar lira nedir siz biliyor musunuz bunun kaynağını nereden bulacaksınız’ vesaire…Türkiye’de zaten gelir çok adaletsiz dağılıyor, vergide ciddi adaletsizlik var. Bunları düzeltmek lazım. Bunu radikal bir adım olarak görenler alışsınlar çünkü bu adaletsizlikleri ancak radikal adımlarla dengeleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu ve benzerlerinin gelmesi gerekiyor” dedi.

“MİLLET İTTİFAKI İKTİDARINDA BEKLENİLECEK EN ÖNEMLİ ŞEYLERDEN BİRİ DE BİR KERE ADİL BİR VERGİ TOPLANMASI VE BUNUN DA GÜCÜ YETENDEN ALINMASI”

Türkiye’de özellikle emekli yurttaşların son yıllarda çok yoksullaştığının altını çizen Sönmez şöyle devam etti:

“240 milyar lira nereden baksanız vergi gelirlerinin yüzde 10’unundan ibaret bir yük ama şu gerçek var yüzde 10 vergiyi bir kalemde emeklilere aktarmak radikalmiş gibi gelebilir ama Türkiye’de doğru dürüst vergi alınmıyor. Millet İttifakı iktidarında beklenilecek en önemli şeylerden biri de bir kere adil bir vergi toplanması ve bunun da gücü yetenden alınması. Türkiye’de gerçekten Avrupa Birliği’ne vesaire baktığınızda yeterince vergi alınmıyor. AKP iktidarı döneminde vergi afları, vergi bağışlıkları, vergiden kaçak o kadar normalleşmiş ki toplam milli gelirin yüzde 15’i vergi olarak alınıyor. Halbuki Avrupa Birliği ülkelerinde bu yüzde 30’u, bazı ülkelerde yüzde 40’ı buluyor. Yani topluyorlar vergiyi ondan sonra adil bir şekilde yeniden dağıtıyorlar.

“ÇOK GÜÇLÜ BİR HAMLEDİR”

Türkiye’de olması gereken bu ve Millet İttifakı bunu yapacak programında o var. Yani, gücü yetenden daha çok vergiyi almak, güçsüz, yoksullaşmış kesimlere adil şekilde dağıtmak bir anlamda modern Robin Hood’luk yapmak, devletin yapması gereken şey bu, bu anlamada çok doğru bir adımdır. Çok güçlü bir hamledir. Bunun mutlaka yansıması olacaktır.”

“MUTLAKA KILIÇDAROĞLU’NDAN, MİLLET İTTİFAKI’NDAN BUNA BENZER SOSYAL PROGRAMLARIN DEVAMI GELMELİDİR”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları arasında emekli maaşlarının asgari ücrete endekslenmesi vaadinin de unutulmaması gerektiğini hatırlatan Sönmez, “Buna ek olarak en düşük emekli aylıklarını 7 bin 500’den 8 bin 500’e asgari ücrete bağlamakta çok önemli bir hamledir. Mutlaka Kılıçdaroğlu’ndan, Millet İttifakı’ndan buna benzer sosyal programların devamı gelmelidir, herhalde gelecektir” diye belirtti.

“TÜRKİYE’NİN BU VE BUNA BENZER SOSYAL HAMLELERE İHTİYACI VAR VE KILIÇDAROĞLU BUNA BAŞLANGIÇ YAPTI”

Kılıçdaroğlu’nun emekli yurttaşlara sunduğu vaatlerin seçmen üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini de kaydeden Sönmez, “Bunun bence seçmen üstünde çok önemli bir etkisi olacaktır. Gündemi iktidarı getirip bir seccade komplosuna bağladı, meydanlarda pazarlamaya çalışıyor Erdoğan. Bu hamle, bu sosyal söz bence şimdiden konuşulmaya başlandı, konuşulmaya da devam edecek çünkü emekliler açısından çok önemli bir destektir bu, doğru bir destektir bu. Popülist değildir yani kimileri bunu ‘Karşılığı olmayan popülist bir adım’ gibi niteleyecekler, hayır olması gereken bir adımdır. Türkiye’nin bu ve buna benzer sosyal hamlelere ihtiyacı var ve Kılıçdaroğlu buna başlangıç yaptı” diye konuştu.

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Kaynak: ANKA