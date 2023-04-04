Dış ticaret açığı yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı!

Ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre, mart ayında dış ticaret açığı 8,6 milyar dolar olurken, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen dış ticaret açığı ise 34,9 milyar dolarla rekor kırdı.

Dış ticaret açığı yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, mart ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı ise 8,6 milyar dolara çıktı. Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,4 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 73,2 seviyesindeydi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YILIN İLK ÇEYREĞİNDE REKOR KIRDI

Mart ayıyla birlikte ilk çeyrekte ihracat yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolara yükseldi. İthalatta ise ihracata göre daha yüksek bir artış göründü. İlk çeyrekte ithalat yüzde 11,4 artışla 96,5 milyar dolara çıktı. Bu rakamların ardından ilk çeyrekte 34,9 milyar dolarlık rekor dış ticaret açığı görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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