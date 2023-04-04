Altın fiyatlarında 'şahin kalkış' baskısı: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda yüzde 58 ihtimale 25 baz puan faiz arttıracağının öngörülüyor.

Analistler, buna karşın petrol fiyatlarındaki yükselişin, merkez bankalarını "şahin" kalmaya zorlayarak altının ons fiyatının baskılanmasına neden olabileceğini kaydetti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası gram altın, yeni güne yatay bir seyirle başlayarak bin 225 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 0,83 artarak günü bin 225 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 10 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 140 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞTÜ

Dün bin 985 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla bin 982 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem