Altın fiyatlarında 'şahin kalkış' baskısı: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle altın fiyatları yön arayışına girdi. Bu gelişmeler sorası gram altın yeni güne yatay seyirle başladı.

Son Güncelleme:
Altın fiyatlarında 'şahin kalkış' baskısı: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda yüzde 58 ihtimale 25 baz puan faiz arttıracağının öngörülüyor.

Analistler, buna karşın petrol fiyatlarındaki yükselişin, merkez bankalarını "şahin" kalmaya zorlayarak altının ons fiyatının baskılanmasına neden olabileceğini kaydetti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası gram altın, yeni güne yatay bir seyirle başlayarak bin 225 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 0,83 artarak günü bin 225 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 10 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 140 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞTÜ

Dün bin 985 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla bin 982 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
altın fiyatları gram altın çeyrek altın Cumhuriyet altını ons altın ABD FED Enflasyon
Son Güncelleme:
Kalem gibi yaprak sarma yapmanızı sağlayacak tüyo... Kalem gibi yaprak sarma yapmanızı sağlayacak tüyo...
Her gün 1 bardak için.. Böbrekleri temizliyor ve vücutta zehir bırakmıyor Her gün 1 bardak için.. Böbrekleri temizliyor ve vücutta zehir bırakmıyor
Dış ticaret açığı yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı! Dış ticaret açığı yılın ilk çeyreğinde rekor kırdı!
Erdoğan yine istediğini alamadı: Mehmet Şimşek'ten AKP'ye 'şartlı' destek Erdoğan yine istediğini alamadı: Mehmet Şimşek'ten AKP'ye 'şartlı' destek
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı
90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı 90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı
Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor
Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu
AKP'ye yakın gazeteci: Parti yönetimi ve Erdoğan'a acı haberi vermek zorundayım Parti yönetimi ve Erdoğan'a acı haberi vermek zorundayım