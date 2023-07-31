Ekonomik kriz derinleşti, açlık sınırı asgari ücreti geçti!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Temmuz 2023'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, kamuoyunda bilinen haliyle açlık sınırı 11 bin 658 TL’ye yükseldi. Böylece, açlık sınırı 11 bin 402 TL'lik asgari ücretin üzerine çıktı. Önceki ay, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 373 TL olarak hesaplanmıştı.

YOKSULLUK KATLANDI

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı, diğer deyişle yoksulluk sınırı ise 37 bin 974 TL’ye çıktı. Önceki ay, yoksulluk sınırı 33 bin 788 TL hesaplanmıştı.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA İMKANI KALMADI

Verilere göre, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise, aylık 15 bin 123 TL oldu. Önceki ay bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 13 bin 471 TL olarak hesaplanmıştı.

GIDADA ÇİFT HANELİ ENFLASYON

Araştırma sonuçlarına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 12,38 oranında gerçekleşti. Böylelikle Mayıs 2022'den bu yana ilk kez çift haneli artış kaydedildi.

Yedi aylık değişim oranı ise yüzde 43,38 olarak tespit edildi. Gıdada yıllık enflasyon ise aynı dönemde yüzde 70,44 oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem