Ekonomi tepetaklak oldu, Sinop'ta ekmeğe zam geldi!

Türkiye'deki genel ekonomik krizin bir yansıması olarak görülen zamlar Sinop'ta ekmek fiyatlarına yansıdı.

Ekonominin kötü gidişatı, hem üreticileri hem de tüketicileri olumsuz etkilemeye devam ederken, Sinop’ta 210 gram ekmeğin 5 lira olduğu kentte ekmeğin gramajı 240 grama yükseltilirken fiyatı da 8 lira oldu.

"MALİYETLER ARTTI"

Tüketicinin zamlara tepkili olduğunu ancak zammın da kaçınılmaz olduğunu dile getiren Sinop'ta fırın işleten Sinan Özdoğru, "Eskiden 210 gram ekmek 5 liraydı. Şimdi 240 gram ekmek 8 liradan satılıyor. Vatandaşlar bu fiyata tepki gösteriyor. Doğal olarak 8 lira fazla geliyor. Bugün hayat şartlarında en ucuz ekmekti. Ekmeğe zam gelmesi zaten günümüz şartlarında kaçınılmazdı. O da geldi. Poğaça ve simit de 8 lira. Una, mayaya, elektriğe, suya, işçi maliyetlerine zam geldikçe mecburen fırıncı da ekmeğe zam yapmak zorunda. Bizim eski işlerimiz yok, eski kazançlarımız da yok. Eski kâr marjımız da kalmadı zaten, çünkü maliyetler arttı" dedi.

"AĞLANACAK HALİMİZE GÜLÜYORUZ"

Fırına müşteri olarak gelen Serpil Kaplan ise "Ekmek pahalı. Her şey pahalı. Markete gidiyoruz, soyuluyoruz. Fırına geliyoruz, soyuluyoruz. Kendimi soyguna uğramış gibi hissediyorum. İnsanların çığlıkları duyulmuyor. Ne diyeyim daha? Şaka gibi ama gülünmüyor. Ağlanacak halimize gülüyoruz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem