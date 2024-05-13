Edirne'de ekmeğe zam!

Enflasyonla birlikte TL'nin negatif getirisi raflardaki fiyatlara yansırken Edirne'de ekmeğe zam geldi.

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Edirne'de ekmeğe zam!

İşletmelerin artan maliyetler karşısında zam talepleri üzerine ilçelerin ardından Edirne merkezde de ekmeğin satış fiyatına zam yapıldı.

Yapılan zam sonrası 7,5 TL'ye satılan ekmeğin fiyatı 10 TL'ye yükseltildi.

ZAMLI TARİFE YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Yeni zamlı tarifeye göre, yarından itibaren fırın ve bakkallarda ekmek 10 TL'den satılmaya başlayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Edirne Ekmek Zam
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