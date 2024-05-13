HSBC'den yıl sonu dolar/TL tahmini: Dolar kurunun yönü neresi?

İngiltere merkezli HSBC, yıl sonu dolar kuru beklentisine ilişkin değişikliğe gitmedi. HSBC tarafından yayımlanan notta, yıl sonuna doğru pozitif reel faizlerin ortaya çıkmasının, önümüzdeki aylarda TL talebini daha da artıracağı açıklandı.

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HSBC'den yıl sonu dolar/TL tahmini: Dolar kurunun yönü neresi?

HSBC Döviz Stratejisti Murat Toprak ve Avrupa Döviz Stratejisti Charlotte Ong, hazırladıkları 13 Mayıs tarihli notta dolar/TL, yıl sonu tahminlerini açıkladı.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, yayımlanan notta, dolar/TL tahminlerini TCMB'nin yeni enflasyon tahminini ve son enflasyon beklenti anketini baz alarak güncellediklerini aktaran HSBC yetkilileri, makro ve mali değerlendirmelerinin “büyük ölçüde” değişmediğini aktardı.

DOLAR/TL TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

HSBC söz konusu notta, dolar/TL'nin yukarı yönlü yavaş ve sınırlı hareket edeceği yönündeki görüşlerini koruduğunu ve 36,0 olan yıl sonu tahminlerini değiştirmedikleri kaydedildi.

HSBC'den yıl sonu dolar/TL tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? - Resim : 1

Öte yandan, TL'nin reel olarak istikrarlı kalması durumunda dolar/TL'nin yılı 37-40 TL aralığında tamamlayabileceği belirtildi.

"DURUM NORMALLEŞTİ"

Yayımlanan notta, Mart yerel seçimleri öncesinde döviz talebinin yüksek olduğu bir dönem yaşanırken, döviz talebi ve arzı arasında daha iyi bir denge kurulmasıyla birlikte durumun normalleştiği kaydedildi. Diğer taraftan, nominal faizlerin yüksek seviyesi ve yılsonuna doğru pozitif reel faizlerin ortaya çıkmasının önümüzdeki aylarda TL talebini daha da artıracağı açıklandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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