CHP'den "tasarruf tedbirlerine" tepki: En büyük kara delik yap-işlet-devret modelidir

Kamuda tasarruf tedbirlerini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz. Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız. Kamu kurumları bütçe ödeneğine göre yatırım projeleri yürütecek. 2024 yılında harcamalar gözden geçirilecek ve bu çerçevede verimsiz harcamalar 2025 yılından itibaren sonlandırılacak" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Mehmet Şimşek'in açıklamalarını değerlendirdi.

“2044 YILINA KADAR DEVAM EDEN PROJELER VAR”

Döviz bazlı anlaşmalar yapıldığı için yap-işlet-devret modelinin borçları artırdığını ve 2044 yılına kadar devam eden projelerin olduğunu ifade eden Ateş, "Ucu açık bir rakamda belirlendiği için beklentilerin çok üstünde maliyetler çıkacak, bu açık devamlı büyüyecek" dedi. Esas tasarrufun yap-işlet-devret modelinde yapılması gerektiğini vurgulayan Ateş, "Lüks araçlar, bina kiralama… Bunların hepsi tentürdiyot gibi. Asıl büyük açıklarımız burada, eğer tedbir alamazsak ‘tasarruf tedbirleri’ programı doğru ve sağlıklı gitmez. 2044 yılına kadar yap-işlet-devret modeliyle hareket eden projeler var. 2024 yılındayız, 20 yıl daha devam edecek" dedi.

"'TASARRUF' DİYORSUN, ÇOKLU MAAŞA SON VERMİYORSUN"

Şimşek'in "Verimsiz harcamalar 2025 yılından itibaren sonlandırılacak" ifadesine ilişkin olarak CHP'li Ateş, "Siz bir proje yapmışsınız, bunun verimsiz olduğunu düşünebiliyor musunuz? Projenin 'verimsizi' diye bir şey olur mu? Öncelik sıralamalarını iyi belirlemeleri lazım. Ücretlere üst sınır koymuşsun, tasarruf tedbirleri diyorsun ama çoklu maaş uygulamasına son vereceğini söylemiyorsun. İnsanları rahatsız eden konular bunlar. Tasarruf tedbirlerinde öncelik projelerini yapmak lazım ama her tarafta sıkıntı var. Öncelik projesi her gün değişiyor. Ülkemiz afetler ülkesi, her şey değişebilir. Projelerin önceliğini neye göre belirliyorsunuz?" dedi.

"100 SENEYİ KAPSAYACAK PROJE YAPARSANIZ HARCADIĞINIZ PARA YÜKSEK OLUR"

Her yönüyle rantabl, düzgün ve anlamı olan çalışmaların tasarlanması gerektiğini ifade eden Ateş, "Kendi kafana göre proje olmaz. Memlekette 100 senelik bir büz döşeme yaptığınızda, bunu 100 sene kullanmayacaksınız. 100 seneyi kapsayacak bir boyutta büz koyarsanız, yaptığınız yatırım da harcadığınız para da çok yüksek olur. Yani 10 sene göze alınarak hareket edilir. Çünkü bizim bütçemiz çok sağlıklı değil. Kaynakları düzgün ve iyi bir öngörüyle harcamak lazım, yoksa her yerde proje var. Ben Bolu Milletvekiliyim, binlerce proje veririm. Ama hangisi öncelikli, onu değerlendirmek lazım" diye konuştu.

"EN BÜYÜK KARA DELİK YAP-İŞLET-DEVRET MODELİDİR"

Tasarrufa döviz garantili projelerden başlanması gerektiğinin altını çizen Türker Ateş, "Yap-işlet devret modellerindeki döviz endeksinden, dövizle borçlanmadan acilen vazgeçmeleri lazım, Türk parasına çevirmeliler. En büyük kara delik yap-işlet-devret modelidir" açıklamasını yaptı.

"İŞSİZLER ORDUSU VAR, BÖYLE BİR ORTAMDA REFAHTAN BAHSEDEMEZSİNİZ"

Tasarruf tedbirleri kapsamında vatandaşın hissedeceği iyileşmenin ancak ileriki süreçte gerçekleşebileceğini ifade eden Ateş, "Şu anda iş dünyası sıkıntıda; krediye ulaşamıyor, ticaretini döndüremiyor. Enflasyonun bu kadar çok yoğun olduğu bir yerde iktisadi, mali önlemler hiçbir şey ifade etmez. Tasarrufa başlıyorsunuz ama gelirinizin, gayrisafi milli hasılanın yüzde iki buçuğu sadece faiz giderlerine gidiyor. Böyle bir ortamda sokaktaki insanın refahından bahsedemezsiniz. Tabii ileride bu tasarrufları çok mantıklı ve makul devam ettirebilirseniz yavaş yavaş iyileşme olur ancak ani beklentiler çok kolay olmayacak. Şu anda emekliler yaşama standardının çok çok altında, hayat çok zorlaştı onlar için. Bir işsizler ordusu var. Bunların hepsi çözüm arayan konular" ifadelerini kullandı.

