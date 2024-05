2018 yılından beri havalimanlarına 908,9 milyon euro ödeme yapıldı: “Tasarrufa döviz garantili projelerden başlanmalı”

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, “Mehmet Şimşek kamuda tasarruf için açıklama yapacak. Tasarrufa döviz garantili projelerden başlanmalı. Sözleşmeler gözden geçirilmeli ve Türk Lirasına dönüştürülmeli. Kara deliğe dönüşen bu ödemelere bir an önce çözüm bulunmalı” dedi.

CHP Bolu Milletvekili ve TBMM Sanayi ve Enerji Komisyonu üyesi Türker Ateş, 2023 yılında garanti altı gerçekleşmeler nedeniyle kamu-özel işbirliği ile inşa edilen havalimanlarına yapılan garanti ödemelerini değerlendirdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ateş, döviz garantili projelere yapılan ödemelerin her yıl arttığına dikkat çekerek, “Bu projelerin astarı yüzünden pahalı hale gelmeye başladı. Yolcu garantileri tutturulamadığı için havalimanlarına 2022 yılında 178,2 milyon euro ödenmişti. 2023 yılında bu rakam yüzde 12 artarak 199,7 milyon Euro oldu. 2018-2023 yılları arasında havalimanlarına toplam 908,9 milyon Euro ödeme yapıldı” dedi. Ateş, “Mehmet Şimşek kamuda tasarruf için açıklama yapacak. Tasarrufa döviz garantili projelerden başlanmalı. Sözleşmeler gözden geçirilmeli ve Türk Lirasına dönüştürülmeli. Kara deliğe dönüşen bu ödemelere bir an önce çözüm bulunmalı” ifadesini kullandı.

“2044 YILINA KADAR ÖDEMELER ARTARAK DEVAM EDECEK”

Bazı havalimanlarının sözleşmelerinin 2044 yılına kadar devam edeceğini hatırlatan Ateş, şöyle devam etti:

“Yıllara göre baktığınızda, azalması gereken ödeme tutarları, Euro bazında her yıl artıyor. 2022’de 178,2 milyon Euro ödeme yapılan havalimanlarına, 2023’te 199,7 milyon Euro ödeme yapıldı. Daha önceki yıllara baktığımızda, 2021’de 161 milyon Euro, 2020’de 172 milyon Euro, 2019’de 133 milyon Euro, 2018’de 65 milyon Euro ödeme yapıldı. Yani 2018- 2023 yılları arasında; devletin kasasından çıkan rakam toplam 908, 9 milyon Euro’ya ulaştı. Kamuda tasarrufa başlanacaksa, döviz garantili bu ödemeler çok ciddi bir şekilde gözden geçirilmeli ve kamudan yapılan bu yüksek ödemelere bir an önce çare bulunmalı. Ödeme yapılan havalimanları arasında en dikkat çekici olanı Zafer Havalimanı. 50 milyon Euro yatırım maliyeti olan havalimanına neredeyse hiç uçuş gerçekleşmiyor. Hedef, yüzde 99’a yakın sapıyor. Garanti ödemeleri nedeniyle ödenen toplam rakama, 18 tane Zafer Havalimanı yapılabilirdi. Yanlış planlamanın bedeli olarak devlet her yıl milyonlarca Euro’yu çöpe atıyor. Halkın vergileri birilerini zengin ediyor."

Kaynak: ANKA