Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili için Türkiye'de 110 kişi sıraya girdi

Gazeteci Emre Özpeynirci, dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olan Rolls-Royce Spectre için Türkiye'de 110 kişinin sıraya girdiğini yazdı.

Liste fiyatı 780 bin euro Rolls-Royce Spectre, Türkiye'de henüz müşteri teslimatı olmamasına karşın, talipleri her geçen gün artıyor.

Emre Özpeynirci X hesabından şu bilgileri paylaştı; "Türkiye'de 110 kişi en pahalı elektrikli için sırada!

Elektrikli olduğu için %60'lık ÖTV diliminde yer alan bu modelin liste fiyatı 780 bin Euro'dan (24.4 milyon TL) başlıyor. Türkiye'ye ilk gelen model ise 850 bin Euro. (26.6 milyon TL)

Sonuçta dünyanın en pahalı elektrikli otomobili ama ÖTV avantajı nedeniyle Türkiye'deki en ucuz Rolls-Royce modeli.

Sıkı durun bu model için 2026'ya kadar Türkiye'de 110 kişi sıradaymış.

Henüz müşteri teslimatı olmamış. 2024'te 40 adet gelecekmiş."