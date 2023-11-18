Orada tam 5 ayda 500 ton ürünün hasadı yapıldı! Üretim rekoru kırıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı Kuzuluk bölgesinde hayata geçirdiği merkezle, jeotermal ısıtmalı seracılıkla yıl boyu tarım üretimi gerçekleştiriyor. Bu merkez, 25 dönüm kapalı alanda faaliyet göstererek adeta bir tarım fabrikası gibi çalışıyor. İçerisinde 8 farklı çeşit domates yetiştirilen bu merkez, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından yapılan açıklamaya göre mayıs ve eylül ayları arasında 500 ton domates üretimi gerçekleştirerek rekor bir seviyeye ulaşmış durumda.

Başkan Yüce ayrıca, 2023 yılında ocak ayında gerçekleştirilen dikimlerle birlikte fide sayısının 65 binden 90 bine çıktığını ifade etti. Yaptığı açıklamada, "Mayıs ayında hasada başladığımızdan bu yana 500 ton domates ürettik. 11 ay önce diktiğimiz fidelerin hasat süreci hala devam ediyor ve üretim miktarımız daha da artacak" şeklinde konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, projelerinin dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü ve örnek teşkil ettiğini belirterek, "Kısa sürede tarım alanında tanınan bir kent haline geldik. Farklı ülkelerden ve dünya şehirlerinden sadece projelerimizden ilham almak için gelen heyetler bulunuyor. Bu nedenle Tarım Şehri Sakarya sloganımız artık çok belirgin bir şekilde ortaya çıkmış durumda.

Amacımız, bu verimli toprakları memleketimiz için katma değer sağlayacak bir şekilde kullanmaktır. Sakarya'mız, doğanın bize sunduğu bir cennet ve biz bu topraklarda meyve, sebze ve diğer tarım ürünlerinin markalaştığı bir üretim üssü oluşturmak istiyoruz. Üretmeye, kazanmaya ve Türkiye'ye kazandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Akyazı Kuzuluk'ta hayata geçirdiği bu tarım merkezi, modern teknolojilerin kullanıldığı bir tesis olmasıyla dikkat çekiyor. Jeotermal ısıtmalı seracılık sistemi sayesinde yıl boyunca domates yetiştirilebiliyor ve böylece taze ve kaliteli ürünler elde edilebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Gercekgundem.com