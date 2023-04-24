Dünya Bankası, Selçuk Yorgancıoğlu'nu kara listeye alarak bir ilke imza attı

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Dünya Bankası'nın Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara listeye aldığını yazdı. Ülker, Dünya Bankası'nın ilk kez bir Türk yöneticiyi kara listeye aldığına dikkati çekti.

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Dünya Bankası, Selçuk Yorgancıoğlu'nu kara listeye alarak bir ilke imza attı

Bir dönem ABR Am­ro başta olmak üzere küresel ve yerel finans kurumların­da yöneticilik yapan Yorgancıoğlu, dünyaca ünlü Deutsche Bank’ın Türkiye CEO'su olarak görev yapıyordu.

Ülker, yazıda şunları belirtti:

"Arif Naqvi imzası taşıyan 218 milyon dolarlık çekin kar­şılıksız çıkması nedeniyle 3 yıl hapis cezasıyla yargılandı. Bu yılın ocak ayında ise Du­bai tarihinde rekor denebile­cek cezaya çarptırıldı. Bu ce­za 135 milyon dolar ile Körfez Bölgesi’nin en yüksek para ce­zası oldu. Dubai Uluslarara­sı Finans Merkezi'nde iş yap­ması yasaklandı. Bir dönem 14 milyar dolardan fazla para­yı yöneten Abraaj’ın yönetici­lerinden Mustafa Abdel-Wa­dood'a 1,9 milyon dolar para cezası verildi.

Alınan uluslararası ve ye­rel kararlar bununla da sınır­lı kalmadı. Önceki gün Abra­aj’ın üst yönetiminde yer alan bir Türk bankacı kara listeye alındı. Abraaj’da yatırımı bu­lunan Dünya Bankası, fonun üst yöneticilerinden Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara liste­ye aldı."

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