Dünya Bankası, Selçuk Yorgancıoğlu'nu kara listeye alarak bir ilke imza attı
Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Dünya Bankası'nın Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara listeye aldığını yazdı. Ülker, Dünya Bankası'nın ilk kez bir Türk yöneticiyi kara listeye aldığına dikkati çekti.
Bir dönem ABR Amro başta olmak üzere küresel ve yerel finans kurumlarında yöneticilik yapan Yorgancıoğlu, dünyaca ünlü Deutsche Bank’ın Türkiye CEO'su olarak görev yapıyordu.
Ülker, yazıda şunları belirtti:
"Arif Naqvi imzası taşıyan 218 milyon dolarlık çekin karşılıksız çıkması nedeniyle 3 yıl hapis cezasıyla yargılandı. Bu yılın ocak ayında ise Dubai tarihinde rekor denebilecek cezaya çarptırıldı. Bu ceza 135 milyon dolar ile Körfez Bölgesi’nin en yüksek para cezası oldu. Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde iş yapması yasaklandı. Bir dönem 14 milyar dolardan fazla parayı yöneten Abraaj’ın yöneticilerinden Mustafa Abdel-Wadood'a 1,9 milyon dolar para cezası verildi.
Alınan uluslararası ve yerel kararlar bununla da sınırlı kalmadı. Önceki gün Abraaj’ın üst yönetiminde yer alan bir Türk bankacı kara listeye alındı. Abraaj’da yatırımı bulunan Dünya Bankası, fonun üst yöneticilerinden Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara listeye aldı."