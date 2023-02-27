Dünya Bankası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bilançosunu açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde neden olduğu yıkıcı etkisinden sonra Dünya Bankası, depremin zararını açıkladı. Banka, depremin zararının 34 milyar dolara çıkabileceğini tahmin etti.

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Dünya Bankası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bilançosunu açıkladı

Türkiye'de 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, büyük yıkıma neden olurken, 44 bin 218 kişi yaşamını yitirdi.

Depremin ardından Dünya Bankası, depremin zararının 34 milyar dolara çıkabileceğini tahmin etti.

1 MİLYON 250 BİN EVSİZ İŞSİZ KALDI

Raporda, deprem bölgesinde 1 milyon 250 bin kişinin evsiz kaldığı belirtildi.

Ayrıca raporda; Dünya Bankası'nın, 1,78 milyar dolarlık bir yardım paketinin verildiği belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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