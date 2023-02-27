Deprem sonrası pul biber, toz biber, sumak ve kekik fiyatlarına zam beklentisi!

Depremden dolayı Kahramanmaraş’taki fabrikalarda büyük tahribat yaşanması sonucu pul biber, toz biber, sumak ve kekik fiyatlarına zam beklentisi oluştu.

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Deprem sonrası pul biber, toz biber, sumak ve kekik fiyatlarına zam beklentisi!

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde binlerce enkaza yol açan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından çoğu yapı gibi baharat fabrikalarının da büyük tahribata uğradığı belirtildi.

Baharat üretiminin önemli bir miktarının yapıldığı Kahramanmaraş’ta bazı yıkılan baharat fabrikalarıyla birlikte depolanan ürünlerin de enkaz altında kaldığını söyleyen Eskişehirli aktar Koray Özkılıç, yıkıma bağlı olarak pul biber, toz biber, sumak ve kekik gibi ürünlerin fiyatında yükseliş beklentisi olduğunu dile getirdi.

"ZAM OLARAK YANSIYACAK"

Yazın üretilen ürünlerin depolandığını ancak bunların depremle birlikte enkaz altında kaldığını ifade eden Özkılıç, "Depremden 1 hafta geçti, bu yüzden hemen bir anda piyasa etkilendi dersek yalan olur. Bütün pul biber, toz biber, sumak ve kekik yapan fabrikalar Kahramanmaraş’taydı. Maalesef hepsi yıkıldı, orada taş taş üstünde kalmadı. Yazın ürettikleri malzemeyi depolamışlardı ve bunları bir sonraki sezona kadar, yeni ürün çıkana kadar satacaklardı. Şimdi bütün ürünler enkaz altında kalınca otomatik olarak bu piyasaya zam olarak yansıyacak. Çünkü ürün kalmadı" dedi.

Kaynak: İHA

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