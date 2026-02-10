Döviz Güne Sakin Başladı: Dolar ve Euroda Sınırlı Hareket
İstanbul serbest piyasasında döviz güne sınırlı yükselişle başladı. Dolar 43,60 liradan, euro 51,95 liradan işlem görürken, önceki güne göre hafif artış dikkat çekti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul serbest piyasasında güne dövizde sınırlı hareketlerle başlandı. Dolar sabah saatlerinde 43,6010 liradan satışa sunulurken, euro 51,9560 liradan işlem gördü.
Piyasada doların alış fiyatı 43,5990 lira seviyesinde oluşurken, euronun alış fiyatı 51,9540 lira olarak kaydedildi.
Önceki gün ise dolar 43,5960 liradan, euro da 51,9360 liradan satılmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: