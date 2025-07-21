Döviz Fırtınası Sürüyor! Dolar ve Euroda Yeni Zirve

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Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, hem iç hem de dış piyasaları etkilerken vatandaşların yakın takibinde kalmaya devam ediyor.

Bugün de döviz cephesinde hareketlilik sürüyor. Dolar ve Euro’daki anlık değişimler, yatırımcıların, iş dünyasının ve halkın gündeminde önemli yer tutuyor.

Yeni haftanın ilk işlem gününde Dolar/TL kuru 40,3916’dan alış, 40,4201’den satış fiyatıyla işlem görürken; Euro ise aynı saatlerde yaklaşık 47,0670 TL seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi