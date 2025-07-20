Piyasalarda Kritik Hafta! Gözler TCMB'nin Faiz Kararında: İşte Ekonomistlerin Beklentisi

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Piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 25 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Ekonomistlerin büyük bölümü, TCMB’nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50 seviyesine çekmesini bekliyor.

AA Finans tarafından düzenlenen ve 21 ekonomistin katıldığı beklenti anketine göre, 11 ekonomist politika faizinde 250 baz puanlık indirim öngörüyor. Katılımcılardan 4’ü 300 baz puan, 6’sı ise 350 baz puanlık bir indirim bekliyor. Anketin medyan tahmini, faizin 250 baz puan düşürülerek yüzde 43,50’ye inmesi yönünde oldu.

Haziran ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutan TCMB’nin, bu ayki kararı yakından izleniyor. Ekonomistlerin yıl sonu için politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak öne çıkıyor.

Faiz kararının, 25 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA