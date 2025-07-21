Altın Tırmanıyor! Yeni Haftaya Rekorla Başladı

Küresel piyasalarda ons altın 3.368 dolara yükselirken, gram altın Türkiye’de 4.378 TL ile yeni bir rekor kırdı. ABD'deki faiz belirsizliği ve zayıflayan dolar altını yukarı taşıyor. Uzmanlar, yeni zirvelerin yolda olduğunu söylüyor.

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Altın Tırmanıyor! Yeni Haftaya Rekorla Başladı
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Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. ABD ile Çin arasında süren ticaret gerilimleri, doların zayıf seyri ve yatırımcıların güvenli liman arayışı altına olan ilgiyi artırıyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,6’lık artışla 3.368,39 dolara kadar çıktı. ABD altın vadeli işlemleri de benzer şekilde yükselerek 3.376 dolara ulaştı.

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GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı yeni bir rekor kırdı. Küresel altın rallisinin etkisiyle gram altın 4.378 TL seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistlere göre bu yükselişin arkasında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde oluşan beklentiler ve doların zayıf açılışı var. Altın Tırmanıyor! Yeni Haftaya Rekorla Başladı - Resim : 2

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

21 Temmuz güncel altın fiyatları:

Gram altın 4.378,00 TL
Çeyrek altın 7.161,00 TL
Yarım altın 14.322,00 TL
Cumhuriyet altını 28.513,00 TL
Gremse altın 71.077,41 TL
ONS altın 3.368,39 dolar

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Kaynak: Haber Merkezi

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