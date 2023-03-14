Dolar/TL'de endişeli bekleyiş: Yükseliş sürüyor!

ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısının yüksek seyrederken dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı.

Dolar/TL'de endişeli bekleyiş: Yükseliş sürüyor!

ABD tarihinin ikinci en büyük banka iflası olan Silicon Valley Bank’ın çöküşü finansal sistemde yayılabileceğine dair endişelere neden olurken, dün küresel ölçekte artan risk algısıyla tahvil talebi güçlenmeyi sürdürdü.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda dün bir ara Fed'in senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da, yeni günde gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından dümne göre, yüzde 0,1 artışla 18,9770'ten işlem görüyor.

Dün, yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 18,9681'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 103,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,0700 seviyelerinden alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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