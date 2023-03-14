110 yıllık bankaya tekstil firması talip oldu: Satışına karar verildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan Türk Ticaret Bankası'na halka açık olan Rubenis Tekstil talip oldu. Şirket satın almak için ihaleye katılacağını açıkladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören Rubenis Tekstil, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) tarafından satışa çıkarılmış olan Türk Ticaret Bankası AŞ'nin satış ihalesine iştirak edilmesine karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin 10.03.2023 Tarih ve 99 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılmış olan Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin satış ihalesine iştirak edilmesine, söz konusu ihaleye Şirketimiz adına katılmak, fiyat teklifi vermek, devir işlemlerini yapmak vb. her türlü hususlarda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın OSMAN İPEK'in yetkilendirilmesine karar verilmiştir. İhale süreciyle ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır."

NE OLMUŞTU?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre muhammen satış bedeli 380 milyon lira olarak belirlendi. Kapalı zarf usulü satışı gerçekleştirilecek olan banka için katılımcılar muhammen bedelin yüzde 10'u olan teminatı yatırması gerekecek.

TMSF'nin elinde bankanın yüzde 98.49567'si bulunuyor.

İhale 21 Mart 2023 günü, saat 10:00’da yapılacak. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ya da pazarlık usulüyle devam edecek.