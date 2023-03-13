ABD'de Silikon Vadisi Bankası çöktü; brent petrol fiyatı düştü

ABD’de Silikon Vadisi Bankası’nın çöküşü brent petrol fiyatlarına yansıdı. Brent petrolün fiyatı, şubat ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi.

Bankanın iflası para piyasalarını ve petrol başta olmak üzere enerji emtialarını etkiledi. Dünya çapında hisse senetleri aşağı yönlü seyrederken dolar da değer kaybetti. ABD’li yetkililer bankacılık sistemine olan güveni güçlendirmek ve bulaşmayı önlemek için önlemler almaya çabalarken, Goldman Sachs, kargaşa nedeniyle önümüzdeki hafta Fed’in faiz artırmayacağı tahmininde bulundu.

Yaşanan gelişmelerle birlikte Fed’in faiz artırımına gitmeyeceği beklentisi artış gösterirken, dolarda yaşanan değer kaybı petrol fiyatlarını da etkiledi.

SPI Asset Management’ın yönetici ortağı Stephen Innes, “Doğu’da artan ekonomik faaliyetin Batı’daki makroekonomik sorunlarla karşılaşması şeklinde bir savaş var” diye konuştu.

ŞUBATTAN BERİ İLK

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 4 düşüşle öğleden sonra itibariyle varil başına 78,9 dolara geriledi. West Texas Intermediate ham petrol vadeli işlemleri (WTI) yüzde 4,6 düşüşle varil başına 73,1 dolara geriledi.

Böylece petrol fiyatları 6 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Petrol, 2023 başından bu yana ABD’nin sıkı para politikasına ilişkin endişeler ve Çin’in ekonomik toparlanmasına ilişkin iyimserlikle dalgalanıyordu. Çoğu piyasa gözlemcisi, uzun vadeli görünümde yüksek fiyat beklentisini koruyor.