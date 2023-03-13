Fatih Altaylı duyurdu: Borsada son 10 yılda dev kayıp!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 23 Ağustos’ta "Döviz kuru ve diğer emtialarda dengeli bir seyir var. Getirisi enflasyonun altında. Vatandaşlara şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık" diyerek vatandaşlara borsa yatırımı önermişti.

Bakan Nebati yurttaşları yatım için borsaya çağırırken Habertürk yazarı Fatih Altaylı, borsada son 10 yılda yaşanan kayıplara dikkat çekti.

"BORSANIN UÇTUĞU FALAN YOK"

"Borsamız gerçekten iyi mi!" başlıklı bir yazı kaleme alan Altaylı, "Borsanın uçtuğu falan yok bana göre, tam aksine borsa dolayısıyla Türk sanayii ve finans sektörü büyük değer kaybetmiş son 10 yıl içinde" dedi.

"Haklı olup olmadığıma aşağıdaki satırları okuyunca siz karar verin" diyen Altaylı, borsada son 10 yıl içinde yaşanan kaybı şöyle sıraladı:

- Anadolu Efes, 2013 yılında zirveyi gördüğünde piyasa değeri 9.5 milyar dolarmış. Bugün 1.9 milyar dolar dolar. Kayıp yüzde 80,

- Arçelik’in 2013’te hisselerinin toplam değeri 5.3 milyar doları görmüş. Bugün 4.6 milyar dolar. Kayıp yüzde 12,

- Bagfaş var. Gübre üreticisi. 2013’te değeri 260 milyon dolar. Bugün 198 milyon dolar. Yüzde 23 oranında değer kaybetmiş,

- Keza Coca Cola İçecek. 2013’te 7.8 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmış. Bugün 2.7 milyar dolar. Kaybı yüzde 65,

- Koç Holding hissesinin toplam piyasa değeri 2013’te 15.6 milyar dolar. Bugün 11.5 milyar dolar. Değer kaybı yüzde 27,

- Sabancı da farklı değil. Sabancı Holding’in 2013 değeri 11.2 milyar dolar. Bugün ise 4.8 milyar dolar. Sabancı’nın kaybı yüzde 57,

- Ülker Bisküvi 2013’te değeri 2.8 milyar dolara ulaşmış. Bugün 611 milyon dolar. Kayıp yüzde 78,

- Garanti Bankası 2013’te 25.7 milyar dolar. Sıkı durun bugün 6.3 milyar dolar. Kayıp yüzde 76,

- İş Bankacı C grubu hisselerinin toplam değeri 2013 yılında 18.7 milyar dolara yükselmiş. Şimdi 7.6 milyar dolar. Kayıp son günlerdeki artışa rağmen yüzde 59,

- Yapı Kredi Bankası 2013’te 14.5 milyar dolar iken, bugün 5.2 milyar dolar. Değer kaybı yüzde 64,

- Turkcell 2013’te 13.9 milyar dolar. Bugün geldiği nokta 4 milyar dolar. Kaybı yüzde 71,

- Türk Telekom 2013’te 16.3 milyar dolar iken bugün 3.5 milyar dolar. Değer kaybı yüzde 78.

"BORSAMIZIN RÖNTGENİNİ DAHA İYİ ÇEKERSİNİZ"

Altaylı, "2013’te 411 borsa şirketinin toplam piyasa değeri 350 milyar dolar, bugün 483 borsa şirketinin toplam piyasa değeri 300 milyar dolar… Buna bir de doların 10 yıllık enflasyonunu da eklerseniz, uçan kaçan borsamızın röntgenini daha iyi çekersiniz" ifadelerine yer verdi.

Altaylı'nın yazısının tamamı şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem