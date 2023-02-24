Dolarda son durum

Kahramanmaraş merkezli depremin ekonomi üzerindeki etkisi yakından takip edilirken dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerle yükselişini sürdürdü.

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Dolarda son durum

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 28'e çıkarken, 25 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in bu yıl en az 75 baz puan daha faiz artıracağına yönelik beklentilerin genel olarak fiyatlamalara yansımasıyla birlikte dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından 18,88 TL'den işlem görüyor. Dün, en düşük 18,8351 ve en yüksek 18,8833 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8751'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR

Öte yandan yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,6'da bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1,0590 seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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