BDDK açıkladı: KKM hesaplarında rekor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) katılma hesapları rekor seviyeye yükseldi. 17 Şubat ile biten haftalık verilere göre, KKM katılma hesapları 1 trilyon 483,4 milyar TL'den 1 trilyon 499 milyar 852 milyon liraya çıktı.

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BDDK açıkladı: KKM hesaplarında rekor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan 17 Şubat ile biten haftalık verilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 483,4 milyar TL'den 1 trilyon 499 milyar 852 milyon liraya çıktı.

Böylece, KKM katılma hesapları rekor seviyeye yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TRİLYON 140 MİLYON LİRAYI AŞTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Şubat itibarıyla 1 milyar 626 milyon lira artışla 1 trilyon 140 milyar 791 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 366 milyar 220 milyon lirası konut, 55 milyar 52 milyon lirası taşıt ve 719 milyar 519 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 161 milyon lira azalarak 980 milyar 353 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,6 azalışla 488 milyar 132 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 249 milyar 378 milyon lirası taksitli, 238 milyar 754 milyon lirası taksitsiz oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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