Merkez Bankası yine faiz indirdi!

Merkez Bankası, Kahramanmaraş merkezli deprem ve TL’deki sert değer kaybı ve yıllık enflasyonun yüzde 57,68'e yükselmesine rağmen yüzde 9 olan politika faizini kasım ayında 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'e düşürdü.

PPK sonrası 'deprem' vurgulu açıklama şöyle:

"Asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekteydi. Depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir. Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir. Bunun yanında, iç tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf iktisadi faaliyet cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma metninde belirttiği üzere, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir. Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir."

PİYASA BEKLENTİSİNİN ALTINDA

AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankete göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyordu. Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını öngörmüştü.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine katılan 16 kurumun medyan beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 8'e indireceği yönündeydi. Ankete katılanlardan en düşük beklenti faizin 200 baz puan indirimle yüzde 7’ye düşürüleceği yönünde olurken, ankete katılan kurumlardan 6’sı faiz değişikliğine gidilmesini beklemiyordu.

Reuters'ın anketine göre ise, Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi öngörülüyor. Ankete katılan 17 ekonomistin sekizi faizlerin sabit tutulmasını beklerken, dokuz ekonomist 50 ila 200 baz puan aralığında faiz indirimi tahmin ediyordu.

ERDOĞAN, FAİZ İNDİRİMİ MESAJI VERMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ocak sonunda katıldığı bir televizyon yayınında ''Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz'' demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem