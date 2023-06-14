Dolarda bir rekor daha: 24 lira sınırına dayandı!

Döviz kurlarındaki yükseliş çarşamba günü de devam ediyor. 23,68 seviyesine kadar çıkan dolar yeniden rekor kırdı.

Dolarda bir rekor daha: 24 lira sınırına dayandı!

Dolar kuru, önceki kapanışına göre yüzde 0,14 yükselerek 23,67 seviyesinden işlem görüyor. Kur, bugün en yüksek 23,68 lira seviyesine çıktı.

Euro/TL ise 25,55 seviyesinden alıcı buluyor. Euro kuru, salı gününü 25,47 liradan tamamlamıştı.

Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,57, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turundan önce ise 19,97 seviyesindeydi.

Kur, son bir ayda 4 liradan fazla yükseldi.

Euro/dolar ise 1,07 seviyesinden fiyatlanıyor.

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