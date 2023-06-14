Dolarda bir rekor daha: 24 lira sınırına dayandı!
Döviz kurlarındaki yükseliş çarşamba günü de devam ediyor. 23,68 seviyesine kadar çıkan dolar yeniden rekor kırdı.
Dolar kuru, önceki kapanışına göre yüzde 0,14 yükselerek 23,67 seviyesinden işlem görüyor. Kur, bugün en yüksek 23,68 lira seviyesine çıktı.
Euro/TL ise 25,55 seviyesinden alıcı buluyor. Euro kuru, salı gününü 25,47 liradan tamamlamıştı.
Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,57, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turundan önce ise 19,97 seviyesindeydi.
Kur, son bir ayda 4 liradan fazla yükseldi.
Euro/dolar ise 1,07 seviyesinden fiyatlanıyor.