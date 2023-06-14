Benzin ve motorine bir zam daha geldi
Ekonomi politikalarının yarattığı yıkım, iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyor. Son olarak benzin ve motorine bir zam daha geldi.
AKP’nin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle döviz kurlarındaki yükseliş devam ediyor. Dolar/TL bu sabah 23,68 ile yeni zirvesini gördü. Rekor tazeleyen Euro/TL şu sıralar 25,77 seviyelerinden işlem görüyor. Döviz kurunda 28 Mayıs seçiminden beri başlayan yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıdı.
Son olarak motorine yine geçtiğimiz hafta 1,36 kuruş zam gelmişti. Böylece motorine gelen zam 3 günde 2,73 TL oldu.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İSTANBUL
Motorin litresi 22,11
Benzinin litresi 23.96
ANKARA
Motorin litresi 22,49
Benzinin litresi 24,31
İZMİR
Motorin litresi 22,59
Benzinin litresi 24,32