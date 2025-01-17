Dolar ve Euroda İvme Yine Yukarıya Döndü

Vatandaşın sıkı takibindeki döviz kurunda hareketlilik sürüyor. Haftanın son işlem gününde dolar ve euroda yukarı yönlü bir ivme söz konusu.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,5360 liradan alınan dolar, 35,5380 liradan satılıyor. 36,5780 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,5800 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,4380 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5280 lira olmuştu.

Kaynak: AA