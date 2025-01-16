Altın, Dolar, Euro… İslam Memiş Tercihini Açıkladı: ‘Türkiye’de Bitti, Sen Hep Kaybeden Olacaksın’
Altın fiyatları rekor kırarken, dolar ve euronun da performansı ortaya çıktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kendi tercihini açıkladı.Al-sat işlerinin Türkiye'de 3 yıl önce bittiğini kaydeden Memiş, "Bu işler yapılarak küçük yatırımcının para kazanamayacağını bilmediğin için sen hep kaybeden olacaksın" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatları, ABD'deki zayıf çekirdek enflasyon verilerinin faiz indirimlerinin hala masada olduğu beklentilerini artırmasıyla bir ayın zirvesine ulaştıktan sonra bugün istikrarını korudu. Ancak İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varıldığına dair haberler kazanımları sınırladı. Ons altın 12 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bir miktar geriledi. 2.703 doları gören altının onsu şu sıralar 2.698 dolardan işlem görüyor.
Yurt içinde gram altın fiyatları da yükselişe geçti. Bugün 3.082 liraya kadar çıkan altın gram fiyatı rekor kırdı. Şu sıralar 3.077 lira seviyelerinden alıcı ile buluşuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatları 5.242 TL’den, Cumhuriyet altını da 21.183 TL’den işlem görüyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR KAZANDIRDI?
35.36 TL’den yıla başlayan dolar bugün 0,11 lira artarak yüzde 0,32 oranında değer kazandı. Son bir yıllık performansına göre 30,10 liradan 35,48 liraya yükselerek değer kazancını yüzde 17,86’ya taşıdı.
36.4849 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro 0,12 lira artarak yüzde 0,34 oranında değer kazandı. Kur son bir yıla göre 32.7581 liradan 36.6079 liraya yükselerek değer yüzde 11,75 değer kazancı yaşadı.
İSLAM MEMİŞ’TEN TRUMP UYARISI
Peki en çok kazandıran yatırım aracı hangisi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılar için uyarılarını peş peşe yaptı. “Amerika'daki enflasyon verisinden sonra bir hazırlık yapmak gerektiğini hafta başında zaten ifade etmiştim. Artık gözler Amerika Merkez Bankası FED'de olacak. Çünkü gelen raporlarda faiz indirimleri bitti, mesajları yatıyor. Piyasalarda güçlü bir dolar veya yüksek bir faiz istemeyen Trump var. Bu hafta Biden'ın son haftası ve veda turları yapıyor. Dolayısıyla önümüzdeki hafta ayın 20'sinde Trump resmi olarak görevi devre alacak ve küresel piyasalar için vereceği mesajlarda bütün enstrümanlar üzerinde önemli bir etkiye neden olacak” ifadelerini kullandı.
“BURALAR UCUZ” DİYEREK NAKDE İHTİYACI OLANLARA SESLENDİ
“Bu hafta dolar bütün dünyada, bütün uluslararası piyasalarda değer kazanmıştı. Dolar karşısındaki varlıklar da Pazartesi günü sert bir şekilde geriledi” diyen uzman isim, “Hem sterlin dolar paritesinde yukarı yönlü hareketler beklediğim, buraların ucuz olduğunu ifade etmiştim. Özellikle nakde ihtiyacı olan arkadaşlarımızın çarşamba gününden sonrasını değerlendirmesi gerek” şeklinde değerlendirmede bulundu.
“AL-SAT İŞLERİ TÜRKİYE'DE BİTTİ”
İslam Memiş açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Yine ev alacaklar, araba alacaklar bu düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Özellikle dolar ve euro yatırım aracı değildir. Ancak euro ile ticaret yapan dolarla ticaret yapanlar için bu baskıların kalıcı olacağını beklemediğimi ifade etmek isterim. Euro tarafında ödemesi olan arkadaşlarımızın nakitleri varsa veya nakit hazırlayabiliyorlarsa bu seviyeleri tekrar ucuz olarak görmesi gerektiğini söyleyebilirim. “Altın, gümüş düşecek diye bozdurdum, bugün düşmedi” diyen kardeşim;
1- Ons ve gramı ayırt edemeyecek kadar finansal okur yazarlığını artırmadığın için
2- Al-sat işleri Türkiye’de biteli 3 yıl olduğunu kavrayamadığın için
3- Bu işler yapılarak küçük yatırımcının para kazanamayacağını bilmediğin için sen hep kaybeden olacaksın.”
DOLAR MI EURO MU?
İslam Memiş o soruya da şu yanıtı verdi:
“Küçük paralarını al, at kenara biriktir, hazırından olma kardeşim. Üç kuruş birikiminden olma kardeşim. Kendime çözüm önerilerim ve tercihlerim: Dövizi bir yatırım aracı olarak görmüyorum ancak döviz ile ticaret yapıyorum. TL var döviz borcumu kapatır mıydım? Cevap: Evet. Döviz borç alır mıydım? Cevap: Hayır. Dolar mı ucuz, Euro mu? Cevap: Euro. Dövizi yatırım olarak görüyorum ve döviz birikimi yapıyorum, dolar mı Euro mu? Cevap: Euro.”
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