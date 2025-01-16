Altın, Dolar, Euro… İslam Memiş Tercihini Açıkladı: ‘Türkiye’de Bitti, Sen Hep Kaybeden Olacaksın’

İSLAM MEMİŞ’TEN TRUMP UYARISI

Peki en çok kazandıran yatırım aracı hangisi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılar için uyarılarını peş peşe yaptı. “Amerika'daki enflasyon verisinden sonra bir hazırlık yapmak gerektiğini hafta başında zaten ifade etmiştim. Artık gözler Amerika Merkez Bankası FED'de olacak. Çünkü gelen raporlarda faiz indirimleri bitti, mesajları yatıyor. Piyasalarda güçlü bir dolar veya yüksek bir faiz istemeyen Trump var. Bu hafta Biden'ın son haftası ve veda turları yapıyor. Dolayısıyla önümüzdeki hafta ayın 20'sinde Trump resmi olarak görevi devre alacak ve küresel piyasalar için vereceği mesajlarda bütün enstrümanlar üzerinde önemli bir etkiye neden olacak” ifadelerini kullandı.