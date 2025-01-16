Ulaştırma Ve Haberleşmeye 440 Milyar Liralık Yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 1 trilyon 444,4 milyar liralık yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 30,5 ile ulaştırma-haberleşme sektörünün aldığını söyledi.

Sektörel olarak 552 kara yolu, 56 kent içi ulaşımı, 44 hava yolu, 78 demir yolu, 45 deniz yolu, 17 haberleşme ve 20 otoyol olmak üzere 812 projenin öne çıktığını bildiren Uraloğlu, "Bu yıl 439 milyar 999 milyon 400 bin liralık sektör yatırımları listesinin ilk sırasında 221 milyar 281 milyon 900 bin lirayla demir yolları bulunuyor. Demir yolu ulaştırmasında, TCDD Genel Müdürlüğüne 96 milyar 381 milyon lira, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek diğer demir yolu projelerine 93 milyar 300 milyon 900 bin lira ayrıldı. Burada temel hedefimiz, demir yolunda yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesidir." diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'den geçecek Kalkınma Yolu Projesi'nin demir yolu ayağı için de ödenek ayrıldığını belirterek, Gaziantep-Şanlıurfa ve Şanlıurfa-Mardin hızlı tren hattı projelerini de programa dahil ettiklerini söyledi.

Gaziantep-Şanlıurfa hızlı tren hattı için 300 milyon liralık harcama planladıklarını bildiren Uraloğlu, Şanlıurfa-Mardin hızlı tren hattı için de 10 milyon lira öngörüldüğünü ifade etti.

Uraloğlu, kara yolu yatırımları için 157 milyar 583 milyon lira ödenek öngörüldüğünü dile getirerek, bu kapsamda, Karayolları Genel Müdürlüğüne 156 milyar 128 milyon lira tahsis edilirken Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğüne 1 milyar 455 milyon lira ayrıldığını belirtti.

KENT İÇİ ULAŞIM PROJELERİ

Otoyol yatırımları için ayrılan tutarın da 11 milyar lira olduğuna işaret eden Uraloğlu, kent içi ulaşımına ilişkin yatırım tutarının bu yıl 20 milyar 988 milyon lira olarak öngörüldüğünü ve bu ödeneğin tamamının Bakanlığın kullanımına ayrıldığını aktardı.

Uraloğlu, hava yolu ulaştırmasına da 20 milyar 40 milyon liralık yatırım ödeneği tahsis edildiğini belirterek, "Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne 16 milyar 600 milyon lira, Bakanlığımıza 2 milyar 190 milyon lira ayrıldı. Ayrıca, hava yolu yatırımları kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğü için 1 milyar 200 milyon lira, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü için 500 milyon lira yatırım tutarı belirlendi." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, deniz yolu ulaştırması için ayrılan 7 milyar 187 milyon 500 bin liranın 3 milyar 997 milyon 500 bin lirasının Bakanlığa tahsis edildiğini bildirerek, ödeneğin 450 milyon lirasını TCDD'nin ve 115 milyon lirasının da Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün kullanacağını söyledi.

Haberleşme için öngörülen 1 milyar 919 milyon liralık ödeneğin 314 milyon lirasının Bakanlığa ayrıldığını aktaran Uraloğlu, bu ödeneğin 1 milyar 55 milyon lirasının TRT Genel Müdürlüğünün, 50 milyon lirasının da İletişim Başkanlığının kullanımında olacağını bildirdi.

ULAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN PROJELER

Uraloğlu, Bakanlık yatırımları içinde Milli Elektrikli Tren Seti için 5 milyar 632 milyon 727 bin lira, 95 elektrikli ana hat lokomotif temini için 6 milyar 361 milyon 560 bin lira ödenek öngörüldüğünü ifade etti.

Bu yıl 49 yolcu vagonu temini için 2 milyar 572 milyon 492 bin lira ödenek ayrıldığını dile getiren Uraloğlu, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesi için 18 milyar 498 milyon 572 bin lira, Ankara-İstanbul hızlı tren projesinde depo ve hat ilavesi için 8 milyar 216 milyon 881 bin lira, Çerkezköy- Kapıkule hattı için 16 milyar lira ayrıldı. Yatırım Programı'nda Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa İzmir hızlı tren hattının altyapısı için 8 milyar 937 milyon 35 bin lira öngörüldü."

Uraloğlu, güney aksında yük ve yolcu taşımacılığında önemli paya sahip olacak Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi'ne yaklaşık 20 milyar 801 milyon 560 bin lira sağlanacağını aktararak, Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesi için 15 milyar 837 milyon 170 bin lira tahsis edildiğini belirtti.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN 9,6 MİLYAR LİRALIK ÖDENEK

Kara yollarında kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için de ödenek ayrıldığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, beton ve çelik korkuluk, işaretleme çalışmaları için 9 milyar 646 milyon lira harcanacak. Kaza kara noktalarının iyileştirmeleri için de 1 milyar 150 milyon lira ayrıldı. Bu kapsamda kavşak düzenleme çalışmalarına ağırlık verilecek. Akıllı ulaşım sistemlerinin tesisi ve sinyalizasyon çalışmaları için 1 milyar 350 milyon lira kullanılacak."

Kaynak: AA