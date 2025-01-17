Merkez Bankası'ndan Kritik 'Altın' Açıklaması! Değerlendirmek Daha da Zorlaştı

İşlenmemiş altın ithalatında kota uygulanması sonrası ithalatta tüm dengeler değişti. Altın ithalatında gözle görülür düşüş kaydedilirken, mücevherat ithalatında ise büyük artış meydana geldi. Merkez Bankası ekonomistleri, bu durumun tüketim malı ithalatını da etkilediğini vurgulayarak önemli uyarılarda bulundu.

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Merkez Bankası'ndan Kritik 'Altın' Açıklaması! Değerlendirmek Daha da Zorlaştı

Vatandaşın en çok tercih ettiği yatırım aracı olan altındaki her türlü hareket sıkı takip ediliyor. Kazanımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcı, bu yatırım araçlarının seyrini de mercek altına alıyor. Bu çerçevede, Türkiye’de iki yıldır altın ithalatında kota uygulanması ticarette dengelerin değişmesine yol açtı.

İŞLENMEMİŞ ALTIN DÜŞTÜ, MÜCEVHERAT FIRLADI

7 Ağustos 2023’te işlenmemiş altına kota getirilmesiyle beraber Ağustos 2023’te 12 aylık birikimli işlenmemiş altın ithalatı 34 milyar dolar seviyesindeyken, 2024 Kasım itibarıyla bu rakam 17 milyar doların altına indi. Kota uygulanan işlenmemiş altında ithalat düşerken, mücevherat ithalatında ise büyük artış yaşandı. Ağustos 2023’te 1,6 milyar dolar olan 12 aylık mücevherat ithalatı, 2024 Kasım'da neredeyse dört katına çıkarak 6,4 milyar doları geçti.

Merkez Bankası'ndan Kritik 'Altın' Açıklaması! Değerlendirmek Daha da Zorlaştı - Resim : 1

TÜKETİM MALI İTHALATINI ETKİLİYOR

Kota kararı sonrasında işlenmemiş altın ve mücevherat ithalatının toplamı ise 35,5 milyar dolardan 23 milyar dolara düştü. Bu değişim tüketim malı ithalatında da dalgalanma yarattı. 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde tüketim malları ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 13,1 artarken, bu artışın 9,2 puanlık kısmı mücevherattan geliyordu. Diğer tüm tüketim mallarının ithalata katkısı ise yalnızca 3,9 puan olarak kaydedildi.

Merkez Bankası'ndan Kritik 'Altın' Açıklaması! Değerlendirmek Daha da Zorlaştı - Resim : 2

EKONOMİSTLERDEN ÖNEMLİ UYARI

Mücevherat ithalatının tüketim malı ithalatına etkisini değerlendiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekonomistleri, tüketim harcamalarında mücevherat ithalatındaki bu olağandışı artışın etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söylüyor. Bu yapılmazsa toplam ithalat artışlarının yanlış yorumlanabileceğini söyleyen ekonomistler, bilhassa kısa vadeli analizlerde mücevherat ithalatı verilerinin dikkatle incelenmesini savunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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