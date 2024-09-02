Dolar ve Euro Haftaya Nasıl Başladı?

Döviz kurları, dalgalı seyrini sürdürürken, yükseliş de devam ediyor. Geçen haftayı 34,0669 TL’den kapatan dolar 34,7399 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Euro ise geçtiğimiz hafta 37,6386 TL’den kapanış yaparken, 38,4748 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen hafta açıkladığı verilere göre 12 ay sonrası için vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 73,1'e yükseldi. Reel sektörün enflasyon beklentisi 1,2 puan azalarak yüzde 53,8'e indi.

Dolar an itibarıyla 34,0667 TL’den işlem görürken, Euro, 47,7138 TL’den işlem görüyor.