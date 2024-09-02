Tabela Değişti! İşte Yeni Akaryakıt Fiyatları...

Piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorinin litre fiyatı kaç para, dizel yakıtın ne kadar olduğu merak konusu...

İşte 2 Eylül 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 43.24 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 23.73 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 43.13 TL

Motorin litre fiyatı: 43.09 TL

LPG litre fiyatı: 23.19 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.55 TL

Motorin litre fiyatı: 43.57 TL

LPG litre fiyatı: 23.74 TL

İZMİR