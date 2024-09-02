Altın Haftanın İlk İşlem Gününe Nasıl Başladı?

Yeni haftanın ilk gününde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Gram altın 2 bin 734 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 590 liradan satılıyor.

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Altın Haftanın İlk İşlem Gününe Nasıl Başladı?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. İşte 2 Eylül 2024 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları şöyle…

  • Gram altın satış fiyatı: 2.734,24 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 4.590,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 9.171,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 18.278,77 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.286,00 TL
  • Gremse altın satış fiyatı: 45.837,09 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 2.497,89 dolar
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