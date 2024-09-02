Trafikte 'Uyum Haftası' Yoğunluğu

Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında eğitime başladı. Uyum haftasının başlamasıyla birlikte İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluştu.

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Trafikte 'Uyum Haftası' Yoğunluğu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı.

Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik yüzde 51’i geçti.

Okulların açılmasıyla birlikte servisler de yollara döküldü. Çocuğunu uyum haftasında kendi aracıyla okula götürmek isteyen veliler de servislerle birlikte yoğun trafik oluşmasına neden oldu.

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