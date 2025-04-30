Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Döviz Fiyatları
Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Dolar 38,50’yi aşarken euro 44 liraya dayandı. İşte 30 Nisan Çarşamba güncel dolar ve euro fiyatları...
Küresel ekonomideki belirsizlikler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikalarında izlediği sıkı duruş, döviz piyasalarında etkisini göstermeye devam ediyor. 30 Nisan 2025 sabah saatleri itibarıyla dolar/TL kuru 38,50’nin üzerine çıkarken, euro/TL kuru da 43,94 seviyelerinde işlem görüyor.
Uzmanlar, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara ek olarak iç piyasada enflasyon beklentileri ve Merkez Bankası'nın politika faizi kararlarının kur üzerindeki etkisinin sürdüğüne dikkat çekiyor.
İşte 30 Nisan Çarşamba güncel döviz fiyatları:
Dolar alış: 38,4640 TL
Dolar satış: 38,4885 TL
Euro alış: 43,7316 TL
Euro satış: 44,0760 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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