Dolar kuru dalgalandı, altın fiyatları yükseldi: Gram altın ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz kararı sonrası dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru, tekrar yükselişe geçti.

Dolar kurundan destek bulan altın fiyatları yükselişe geçerken gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 241 lira seviyesinde bulunuyor. Geçen haftanın son işlem gününde düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü 2 bin 232 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 290 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.

DOLAR, DEĞER KAZANDI

Öte yandan Fed'in diğer gelişmiş ülke merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini ortaya çıkarırken, bu durum doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem