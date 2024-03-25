Bakan açıkladı: Emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesaplarda
Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri, 2 Nisan ile 5 Nisan arasında yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin hesaplarına yatırılacağı tarihleri duyurdu.
10 Nisan'dan başlayacak Ramazan Bayramı öncesi, 2 ile 5 Nisan arasında dağıtılacak ödemeler, emeklilerin banka hesaplarına yatacak.
Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklama şöyle:
"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."
Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 25, 2024
Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. pic.twitter.com/raE3Mi1BM9
Kaynak: Gerçek Gündem
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