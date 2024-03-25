Bakan açıkladı: Emekli bayram ikramiyeleri o tarihte hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin hesaplarına yatırılacağı tarihleri duyurdu.

10 Nisan'dan başlayacak Ramazan Bayramı öncesi, 2 ile 5 Nisan arasında dağıtılacak ödemeler, emeklilerin banka hesaplarına yatacak.

Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."