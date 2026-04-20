Dolar Haftaya Yükselişle, Euro Kayıpla Başladı

Küresel piyasaların odağındaki döviz kurları, haftanın ilk işlem gününde İstanbul serbest piyasasında hareketli bir başlangıç yaptı. İşte güncel rakamlar ve piyasadaki son durum:

DOLAR/TL'DE SINIRLI HAREKET

Serbest piyasada güne 44,8740 liradan alınan dolar, 44,8760 liradan satışa sunuluyor. Geçtiğimiz Cuma günü 44,8530 seviyesinden kapanan kurda sabah saatlerinde stabil bir tablo hakim.

EURO HAFTAYA ZAYIF BAŞLADI

Güne 52,7730 liradan başlayan euronun satış fiyatı 52,7750 lira olarak belirlendi. Cuma günü 53,1110 liradan kapanan avronun yeni haftanın ilk saatlerinde değer kaybettiği görülüyor.

Kaynak: AA