2026'nın İlk Çeyreğinde İhracatta Büyük Gerileme

Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk çeyreğindeki ihracat verilerini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "50 gündür devam eden Körfez savaşının olumsuz etkileri ve takvim etkisi nedenleriyle, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde ihracatımız yüzde 3,1 oranında azalışla 63 milyar 279 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme:
2026'nın İlk Çeyreğinde İhracatta Büyük Gerileme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Ocak-Mart dönemi ihracat verilerini açıkladı. Buna göre 40 ilde ihracat artışı kaydedilirken, 14 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İLK ÇEYREKTE GERİLEME

Körfez bölgesinde 50 gündür devam eden savaşın olumsuz etkileri ve takvim faktörleri nedeniyle Türkiye'nin toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 63 milyar 279 milyon dolar oldu.

İHRACATTA LİDER ŞEHİRLER

Mart ayında ihracatta ilk beş sırada İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara yer alırken; Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ikinci beşlikte konumlandı.

Faaliyet illeri bazında Mart 2026 ihracat sıralamasında İstanbul 3 milyar 816 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Kocaeli 3 milyar 159 milyon dolar ile ikinci, İzmir 2 milyar 8 milyon dolar ile üçüncü, Bursa 1 milyar 746 milyon dolar ile dördüncü, Ankara ise 1 milyar 192 milyon dolar ile beşinci oldu.

GEÇEN YILA KIYASLA EN ÇOK ARTIŞ YALOVA'DA

Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en çok artıran iller sırasıyla Yalova, Şırnak, Kırıkkale, Elâzığ ve Düzce oldu.

Ticaret Bakanlığı, yüksek katma değerli üretim ve rekabetçi ihracat stratejileri doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, ihracatın ülke geneline yayılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: DHA

Etiketler
ihracat Ticaret Bakanlığı
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
'Kredi Kartı Limitlerini Düşürme Kararında Geri Adım' İddiası! BDDK'dan Açıklama Geldi Kredi Kartı Limitlerinde Flaş Gelişme
Altının Kaderi Baştan Yazılacak: Bankalar Tahminlerini Güncelledi Altının Kaderi Baştan Yazılacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Uşak Belediyesi'ne 2. Dalga Operasyon! 25 Kişi Gözaltına Alındı Uşak Belediyesi'ne 2. Dalga Operasyon
Okullarda Yeni Yasaklar: Güvenlik Önlemleri Artırıldı, Velilere Kısıtlama Geldi Okullarda Yeni Yasaklar: Güvenlik Önlemleri Artırıldı, Velilere Kısıtlama Geldi
Avcılar’da Facianın Eşiğinden Dönüldü: Bina Alevlere Teslim Oldu, 20 Kişi Son Anda Kurtarıldı Bina Alevlere Teslim Oldu, 20 Kişi Son Anda Kurtarıldı
Aydın'da İş Cinayeti! Kırma Makinesine Kolunu Kaptıran İşçi Hayatını Kaybetti Kırma Makinesine Kolunu Kaptıran İşçi Hayatını Kaybetti
Doğum İzni Süresi Uzatıldı: Düzenleme Kabul Edildi! SGK'lı Anneye 123 Bin, Memur Anneye 247 bin TL İzin Ücreti Doğum İzni Uzatıldı: SGK'lı Anneye 123 Bin, Memur Anneye 247 bin TL İzin Ücreti