Dolar Güç Kaybediyor! 2026’da Yeni Dip Kapıda! İşte 3 Kasım Güncel Döviz Kurları

Uluslararası piyasalarda güç kaybı yaşayan dolar için İngiliz bankası HSBC’den dikkat çeken değerlendirme geldi. Banka, Fed’in faiz politikasına ve başkanlık belirsizliğine bağlı olarak doların 2026’nın başlarında dip seviyeyi görebileceğini öngördü. İşte 3 Kasım güncel döviz kurları...

Küresel piyasalarda yön arayışını sürdüren dolar için İngiliz finans devi HSBC’den önemli bir uyarı geldi. HSBC Global Investment Research tarafından yayımlanan son raporda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine devam etmesi ve yeni Fed başkanına ilişkin belirsizliğin artması durumunda, doların 2026 yılının başında dip seviyelere inebileceği tahmin edildi.

HSBC analistleri, doların zayıflama eğiliminin bu hafta yeni testlerle karşı karşıya kalacağını belirtti. Raporda, Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların piyasalarda dalgalanma yaratabileceğine dikkat çekildi.

Bankaya göre, Fed üyelerinden Lisa Cook bugün, Michelle Bowman salı, John Williams ve Alberto Musalem perşembe, Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise cuma günü konuşma yapacak. Bu açıklamaların, aralık ayında izlenecek para politikası adımlarına dair önemli sinyaller taşıyabileceği vurgulandı.

HSBC ayrıca, bu hafta açıklanacak ISM verileri ile çarşamba günü yayımlanacak ADP istihdam raporunun da doların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

GÜNCEL DOLAR KURU

Haftanın ilk işlem gününe 42,0506 liradan başlayan dolar, gün içinde en düşük 42,0100, en yüksek ise 42,0731 seviyesini gördü. Şu dakikalarda ise 42,0668 TL seviyesinden işlem görüyor.

