Doğal Gazda Mart Tarifesi Sabit Kaldı

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, mart ayında geçerli olacak fiyatlandırmada herhangi bir güncellemeye gidilmedi. Buna göre, konut aboneleri için dağıtım şirketlerine uygulanacak satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak belirlenmeye devam etti.

Ekmek üreticilerine yönelik doğal gaz tarifesi de sabit kalarak 1000 metreküp için 8 bin 549 lira olarak açıklandı. Elektrik üretimi amaçlı doğal gazın fiyatı ise 1000 metreküp için 12 bin lira olarak duyuruldu.

TÜRKİYE, AVRUPA’DA EN DÜŞÜK FİYATLARDAN BİRİNİ UYGULUYOR

Doğal gaz fiyatlarının aylık olarak hesaplandığı belirtilirken, BOTAŞ’ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Household Energy Price Index (HEPI) verilerine göre, konutlarda doğal gaz fiyatlarının Ukrayna’nın ardından Avrupa ülkeleri arasında en düşük seviyede olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA