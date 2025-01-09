Dev Akaryakıt Şirketini Almaktan Vazgeçmişti! Nedeni Belli Oldu: TP Petrol'den Açıklama

Alpet’i alarak enerji sektörüne giriş yapan Zeren Group bir süredir TP Petrol Dağıtım şirketini satın almak için görüşmeler yürütüyordu. Ancak Şirket TP Petrol’ü ticari beklentileri sebep göstererek satın almaktan vazgeçilmişti. Görüşmelerin sonlanmasının ardındaki asıl sebebin ise milyon dolarlık borcun son anda fark edilmesi olduğu iddia edilmişti.

TP PETROL: PROTOKOL ŞARTLARINDA ANLAŞAMADIK

Konuya ilişkin açıklama TP Petrol Dağıtım şirketinden geldi. Yazılı bir duyuru yapan TP Petrol, “Şirketimiz TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin, Zeren Group Holding A.Ş.'ye ait Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş.'ye (ALPET) devrine ilişkin olarak Temmuz 2024 tarihinden bu yana yürütülmekte olan görüşmeler, protokol şartlarındaki anlaşmazlık nedeniyle sonuca ulaşamamıştır” dedi.

“TÜM TARAFLAR İÇİN EN UYGUN ÇÖZÜM”

Zeren Group'un ise satın almadan vazgeçme nedenlerini şu sözlerle duyurmuştu:

"Zeren Group Yatırım Holding A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş. paylarının satın alınma sürecinin sonlandırılmasına karar vermiştir. Zeren Group Holding yönetim kurulumuz, sürdürülebilir büyüme hedefleri ve paydaşlarımızın çıkarları doğrultusunda, tüm taraflar için en uygun çözüm olacağına inanarak payların devredilmesi sürecinin sonlandırılmasına karar vermiştir. İlgili karar Zeren Group’un ara dönemde TP Petrol Dağıtım A.Ş’ye ilişkin olarak ticari beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle; Zülfikarlar Holding ile gerçekleştirilen müzakerelerin ardından alınmıştır. Zeren Group, mevcut iş planları doğrultusunda enerji sektöründe büyüme stratejisini kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir ve enerji sektöründeki yatırımlarını hız kesmeden devam ettirecektir. Bu kapsamda Zeren Group, yakın dönemdeki gelişmeleri ve enerji sektöründeki yeni stratejik adımlarını duyurmayı hedeflemektedir."

Kaynak: Haber Merkezi