Engelli Emeklilik Şartları Değişti: 1 Ekim 2008 Öncesi SSK'lılar Dikkat! SGK'ya Kritik Görev

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olarak çalışmayan başlayan engelli SSK’lıların (4A) emeklilik koşulları değişti. Engelli emeklilik sürecinde tek yetkili kurum SGK oldu.

VERGİ İNDİRİM BELGESİ DÖNEMİ SONA ERDİ

Mevcut uygulamada 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olan engelliler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği engellilik derecelerine göre vergi indirim belgesi alarak yaş şartı olmadan emekli olabiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile vergi indirim belgesi esasına dayalı sistem kaldırıldı. Artık emeklilik işlemleri Sosyaş Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışma gücü kaybı oranına göre yürütülecek.

EMEKLİLİK İÇİN SGK SAĞLIK KURULU RAPORU ŞARTI

Engelli emeklilik hakkından yararlanmak isteyen sigortalılar bundan sonra SGK’nın sağlık kurullarından çalışma gücü kaybı raporu alacak. Alınan rapor SGK sağlık kurulu tarafından onaylanırsa kişinin sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını tamamlaması halinde emeklilik hakkı kazanılacak.

Kaynak: Haber Merkezi