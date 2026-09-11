Depoyu Doldurmak İsteyenler Dikkat! Bu Gece Her Şey Değişecek! Benzine Zam Geliyor, Motorin İçin Rekor Uyarısı

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Akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi sürüyor. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 3 lira 20 kuruş zam gelmesi beklenirken, motorin için de salı günü fiyat artışı öngörülüyor. Sektör kaynakları, küresel piyasalardaki yükselişin motorin fiyatları üzerindeki zam baskısını artırdığını belirtti.

Brent petrol fiyatları, Orta Doğu’daki önemli nakliye güzergahlarında artan saldırılar ve arzda uzun süreli kesinti yaşanabileceği endişesiyle haftayı 100 doların üzerinde tamamlamaya hazırlanıyor. Brent petrol vadeli kontratları sabah saatlerinde 108,44 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) yüzde 0,7 artışla 103,17 dolar seviyesine çıktı.

BENZİNİN LİTRESİ 80 LİRAYI AŞACAK

Küresel piyasalarda akaryakıt ürünlerinin metrik ton fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Motorinin ton fiyatı bin 371 dolardan bin 520 dolara kadar çıktı ve sonrasında bir miktar gerileyerek bin 498 dolar seviyesinde işlem görmeye başladı. Yaşanan fiyat hareketlerinin ardından benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 3 lira 20 kuruş zam yapılması bekleniyor. Artışın gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatı tüm illerde 80 lirayı aşacak, bazı illerde ise 85 liraya yaklaşacak.

MOTORİN İÇİN SALI GÜNÜ İŞARET EDİLDİ

Benzinin ardından motorin fiyatlarında da artış beklentisi oluştu. Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı’na yaptıkları değerlendirmede motorine salı günü zam gelebileceğini belirtti. Kaynaklar, küresel piyasalarda motorinin ton fiyatındaki yükselişin zam baskısını artırdığını ifade ederek, “Zamlar bu hızla devam ederse çok kısa bir sürede motorinin litresi 100 TL’yi görecek ve daha da artacak” değerlendirmesinde bulundu. Motorinin litre fiyatının bazı illerde 92 liraya yaklaştığı belirtilirken, piyasalardaki yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA