Altın Fiyatları Yeniden Yükselişte: Gram Altın 6 Bin 807 Lira Oldu, İşte Güncel Rakamlar

Küresel piyasalardaki enflasyon endişeleri ve jeopolitik risklerin gölgesinde hareket eden gram altın, dünkü düşüşün ardından bugün toparlanarak 6 bin 807 lira seviyesinden işlem görmeye başladı.

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Altın Fiyatları Yeniden Yükselişte: Gram Altın 6 Bin 807 Lira Oldu, İşte Güncel Rakamlar
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Altın piyasası, Orta Doğu'daki gerilimlerin tırmandırdığı enerji maliyetleri ve küresel enflasyon baskılarıyla dalgalı seyrini sürdürüyor. Dünü yüzde 1,80 değer kaybıyla 6 bin 735 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne alıcılı bir seyirle merhaba dedi. Yatırımcıların güvenli liman arayışı iç piyasadaki fiyatları yeniden yukarı yönlü tetikledi.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı ve serbest piyasa verilerine göre, saat 09.25 itibarıyla gram altın yüzde 1,08 artış göstererek 6 bin 807 liraya yükseldi.

İç piyasadaki hareketlilikle birlikte çeyrek altın 11 bin 164 liradan, cumhuriyet altını ise 44 bin 438 liradan alıcı buluyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın ise yüzde 0,9 primle 4 bin 354 dolar seviyesinde dengelendi.

KÜRESEL ENFLASYON BASKISI PİYASALARI ZORLUYOR

Analistler, ABD ve Japonya'dan gelen üretici enflasyonu (ÜFE) verilerinin fiyat artışlarının genele yayıldığına işaret ettiğini belirtiyor. Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin enerji fiyatlarını yüksek tutması, maliyet kanalı üzerinden enflasyonist baskıyı canlı tutuyor. Üretici maliyetlerindeki bu tırmanışın, önümüzdeki aylarda tüketici fiyatları üzerinde daha fazla baskı oluşturmasından endişe ediliyor.

FED’İN FAİZ ARTIŞ İHTİMALİ

Yüksek enflasyon sinyalleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasına devam edeceği beklentilerini güçlendirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in önümüzdeki hafta 25 baz puanlık bir faiz artışına gitme olasılığı yüzde 72'ye ulaştı. Yıl sonuna kadar ilave bir artışın daha masada olması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, ons altını baskılayarak üst üste üçüncü haftayı da kayıpla kapatma riskini beraberinde getiriyor.

GÖZLER KRİTİK VERİLERDE

Piyasa uzmanları, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin yakından izleneceğini vurguladı. Yurt dışında ise özellikle ABD'den gelecek olan enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri trafiği, altın fiyatlarının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici rol oynayacak.

Küresel Piyasaların Gözü Bu Verideydi: ABD Üretici Enflasyonu Beklentileri AştıKüresel Piyasaların Gözü Bu Verideydi: ABD Üretici Enflasyonu Beklentileri AştıEkonomi

Kaynak: AA

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