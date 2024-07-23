Depoları Doldurmayın! Motorine İndirim Geliyor

Araç sahiplerini mutlu edecek haber geldi. Motorine yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş indirim geliyor.

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Depoları Doldurmayın! Motorine İndirim Geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla birlikte benzin, motorin ve otogaz fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Motorine yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. İndirimin yaklaşık 1 lira 46 TL civarında olması bekleniyor.

İndirimden önce İstanbul, İzmir ve Ankara akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 23 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası

Benzin fiyatı: 45.00 TL
Motorin litre fiyatı: 44.90 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 44.88 TL
Motorin litre fiyatı: 44.83 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.73 TL
Motorin litre fiyatı: 45.68 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.15 TL
Motorin litre fiyatı: 46.15 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL

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Etiketler
Akaryakıt Motorin Benzin İndirim
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