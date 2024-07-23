Merkez Bankası'ndan Bankalara Sıkılaşma Talimatı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yürütülen parasal sıkılaşma sürecinde ortaya çıkan likidite sorununa çözüm sağlaması amacıyla yeni adımlar attı. Yapılan açıklamada, TCMB'nin altın ve döviz karşılığı swap ihalesi açmaya başlayacağı belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenleyebilecek.
BANKALARA TALİMAT GÖNDERİLDİ
Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi.
Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı.
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