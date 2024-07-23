Karpuz Hasadı İçin Geri Sayım

Karadeniz'in gözde şehirlerinden Sinop'ta yetişen karpuz için geri sayım başladı. Sinop karpuzu, ilk hasatları 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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Karpuz Hasadı İçin Geri Sayım

Sinop'un Türkeli ilçesinde, karpuz yetiştiriciliği için önemli bir adım atıldı.

İlçe esnaflarından Muhammed Yıldırım, Esad Dincel, Emre Dursun ve Fikret Yılmaz bir araya gelerek ilçenin Gemiyanı Mahallesi'nde 2 dönümlük arazide organik Sinop karpuzu yetiştirme projesini başlattı.

Bu proje kapsamında, bin dip organik Sinop karpuzu dikildi ve ilk hasatları 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Girişimciler, bu yılki ilk hasatta 10 ton karpuz elde etmeyi hedefliyorlar ve ürünlerini tarladan doğrudan satışa sunacaklar.

Gemiyanı Mahallesi'ndeki araziye ziyaret gerçekleştiren Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Karahan, karpuz yetiştiriciliği yapan girişimcilerle istişarelerde bulundu. Karahan, “Kendilerini bu özverili çalışmaları ve yenilikçi girişimleri nedeniyle tebrik ediyor, Türkeli'nin tarımsal potansiyeline katkıda bulunmalarından dolayı takdir ediyoruz. Bu gibi projeleri desteklemek ve esnaflarımıza gereken manevi desteği sağlamak, ilçemizin geleceği için önemli bir adımdır” dedi.

Kaynak: İHA

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